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غانتس يوقع قرارا بمصادرة كميات كبيرة من الشوكولاتة والسبب حماس ..

الإثنين 16 أغسطس 2021 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يوقع قرارا بمصادرة كميات كبيرة من الشوكولاتة والسبب حماس ..



القدس المحتلة / سما /

وقع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس على قرار بمصادرة كميات كبيرة من الشوكولاتة قبل وصولها لغزة، بزعم أن حماس كانت ستستخدم عوائد أموالها لصالحها.

وقالت القناة العبرية السابعة، إنه خلال عملية مشتركة لشعبة المخابرات في الجيش الإسرائيلي، ومكتب “مكافحة الإرهاب” في وزارة الجيش ومصلحة تشخيص البضائع على المعابر، كشفوا عن ما وصف بـ”النشاط المشبوه” لاستيراد هذه البضاعة من الشوكولاتة والتي تقدر تكلفتها بـ 23 مليون شيكل.

ووفقًا للمزاعم الإسرائيلية، “فإن حماس تدير بنية تحتية واسعة النطاق لتمويل ‘الإرهاب’ من خلال تمويل السلع التي تحتوي على مواد غذائية لبيعها للسكان واستخدام عوائدها في أنشطة الحركة ولحساب جناحها العسكري”.

وأشارت إلى أنه تم “تكثيف عمليات المراقبة للمستوردين بغزة خاصةً من بعض أفراد العائلات بغزة والتي تم تصنيفها على أنها تدعم حماس”، مدعيةً “أن النشاط التجاري لشركات تلك العوائل يشكل انتهاكًا للقانون”.

"القدس

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