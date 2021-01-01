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دمار شديد للرئتين من مجرد تدخين سيجارة إلكترونية لمدة 30 دقيقة

الإثنين 16 أغسطس 2021 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمار شديد للرئتين من مجرد تدخين سيجارة إلكترونية لمدة 30 دقيقة



وكالات / سما /

توصلت دراسة حديثة إلى أن تدخين سيجارة إلكترونية واحدة فقط يمكن أن يسبب تلفاً شديداً في الرئة، كما تعرض مستخدمها لخطر الإصابة بأمراض القلب أو الأمراض العصبية.

فقد كشف باحثون من جامعة كاليفورنيا أن التدخين الإلكتروني Vaping لمدة 30 دقيقة فقط يؤدي إلى إجهاد "تأكسدي" أعلى بمرتين إلى أربع مرات من المستويات الطبيعية لأشخاص لم يسبق لهم التدخين.

وأكدت نتائج الدراسة أن هناك العديد من الآثار السلبية لاستخدام التدخين الإلكتروني والذي كان يُشاع أنه بديل أكثر أماناً للتبغ والسجائر، وفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" نقلاً عن عن دورية JAMA Pediatrics.

أمراض القلب والشرايين

كذلك، اكتشف الباحثون أن المدخنين بشكل غير منتظم يمكن أن يظلوا عرضة لظروف صحية خطيرة معينة، ما قد يلعب دوراً مهماً في التسبب بأمراض معينة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والرئة والعصبية، وكذلك السرطان.

ويمكن أن يؤدي أيضاً تلف الأنسجة إلى جعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسرطان والزهايمر والسكري، وذلك من بين العديد من الحالات المحتملة الأخرى.

كما، يعد التدخين سبباً شائعاً للإجهاد التأكسدي وهو خلل في خلايا الأكسجين الضارة التي يمكن أن تسبب تلف الأنسجة، وبين مضادات الأكسدة المسؤولة عن محاربة الخلايا الضارة.

ويؤدي ذلك الضرر الذي يمكن أن يحدثه للرئتين بشكل أساسي إلى الإصابة بسرطان الرئة بين المدخنين.

#الرئتين #التدخين #سيجارة إلكترونية #الرئة #الصحة #القلب #الشرايين

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