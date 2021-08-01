خدمات البريج يواصل انتصاراته في دوري "جوال" لكرة اليد (شاهد)

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حقق خدمات البريج فوزا صعبا (38_32)، على نادي الصلاح، ضمن منافسات الجولة (3) لدوري جوال 2021_2022 لكرة اليد، وذلك مساء الأحد، بصالة أبو يوسف النجار بمدينة خانيونس.

ودخل الفريقان المباراة بكل قوة منذ بدايتها، فسجل كلاهما عن طريق عبدالله الدعالسة للبريج، وعبدالله صباح للصلاح منذ الدقيقة الأولى، لكن البريج تمكن من حسم نتيجة الشوط الأول لمصلحته (18_15)، بفضل تألق لاعبه يوسف صلاح مسجلا 6 أهداف، فيما كان خالد ريان أفضل مسجل للصلاح بتسجيله 6 أهداف.

وفي الشوط الثاني ظهر الصلاح بشكل أفضل، وظهر منه عبدالله صباح بأداء مميز مسجلا 6 أهداف، فيما تمكن البريج من زيادة الفارق بفضل تألق هادي الرملاوي على الدائرة ويوسف صلاح ومحمود شعلان، لينتهي الشوط الثاني لمصلحة البريج أيضا بنتيجة (20_17) وبنتيجة إجمالية (38_32).

أفضل 3 مسجلين للبريج: يوسف صلاح (12)، هادي الرملاوي ومحمود شعلان عبدالله الدعالسة ولكل منهم (6أهداف).

أفضل مسجلين للصلاح: خالد ريان (9)، عبدالله صباح (7)، إبراهيم صباح (6).

قاد اللقاء تحكيميا: محمد خيرالله وإياد برهوم للساحة، ميقاتي علي أبو طه، مسجل مجدي حرب.



















