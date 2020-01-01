فيديو.. واقعة إريكسن تتكرر بالدوري الفرنسي

وكالات / سما /

شهدت مباراة أولمبيك مارسيليا ضد بوردو في الدوري الفرنسي واقعة مقلقة، بعد سقوط أحد اللاعبين على أرض الملعب.

وقبل مرور أول ربع ساعة من الشوط الأول سقط النيجيري صامويل كالو لاعب بوردو على أرض الملعب أثناء تنفيذ ركلة ثابتة لصالح مارسيليا، ليعيد إلى الأذهان واقعة سقوط الدنماركي كريستيان إريكسن في مباراة بلاده ضد فنلندا في يورو 2020.

ولحسن حظ كالو, فإن حالته كانت أفضل بكثير من إريكسن الذي تم إنقاذه من الموت بمعجزة، إذ اتضح أن لاعب بوردو تعرض للإغماء فقط وسرعان ما تمت إفاقته وإخراجه من الملعب للتبديل، حيث دخل ريمي أودين بدلا منه في الدقيقة 14.

وعلى الأرجح فإن سبب سقوط اللاعب صاحب الـ"23 عاما" مغشيا عليه هو تعرضه لضربة قوية في الرأس.

يشار إلى أن أودين، بديل صامويل كالو، سجل هدفا لمصلحة بوردو خلال التعادل مع مارسيليا (2-2).