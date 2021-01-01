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"هخلي الناس تمشي تتكعبل بالشقق".. ما الذي قصده السيسي عن قانون الإيجار القديم؟

الإثنين 16 أغسطس 2021 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هخلي الناس تمشي تتكعبل بالشقق".. ما الذي قصده السيسي عن قانون الإيجار القديم؟



القاهرة / وكالات /

​اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حل أزمة قانون الإيجار القديم للمنازل والشقق السكنية يكمن في العمل على تكثيف العرض مقابل الطلب.

وفي كلمة خلال حفل إفطار "الأسرة المصرية" بمدينة بدر وافتتاح عدد من المشروعات السكينة هناك، قال السيسي إن "حل أزمة قانون الإيجار القديم يتمثل في العمل على تكثيف المعروض"، مضيفا: "هخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق".

وتابع أن "الملكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها من قبل تعامل المواطنين فيما بينهم".

وأردف قوله: "هناك شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيها وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضا أن يستمتع بقيمتها".

وتابع: "أي حد عاوز شقة نقدر نوفرله، وهنعمل توازن نسبي لمواجهة مثل هذه القضايا، علشان نحسن من الواقع بعض الشيء".

"روسيا اليوم

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