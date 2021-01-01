خصومات وعقوبات على اتحاد خانيونس لهذا السبب..!

خانيونس / سما /

كشف نادي اتحاد خانيونس, عن قرارات صارمة بحق الفريق الأول, بعد الخسارة أمام الهلال (1-2), ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وجعلت الخسارة والنتائج المتواضعة التي حققها الفريق مؤخرا, اتحاد خانيونس يتراجع للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بـ32 نقطة.

وفيما يلي أبرز قرارات إدارة اتحاد خانيونس:

- خصم راتب شهر كامل من جميع لاعبي الفريق الأول.

- خصم راتب شهر كامل من الجهاز الفني والإداري.

- خصم ٥٠% من المستحقات على اللاعبين المتغيبين عن المشاركة في التمرينات.

- توقيع عقوبات مالية مضاعفة على كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة بشكل مباشر أو غير مباشر للنادي.

- تكليف لجنة الكرة لتقييم الموسم الرياضي بالكامل والخروج بالتوصيات المناسبة على مستوى الجهاز الفني واللاعبين، والبدء بالتحضير للموسم القادم.

- للإدارة الحق في اتخاذ ما يلزم من قرارات وعقوبات مضاعفة جديدة وفقا للأداء وتطورات الأحداث.