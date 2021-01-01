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فيديو.. الزعيم يحافظ على الصدارة .. وانتصار غالي للهلال

الإثنين 16 أغسطس 2021 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الزعيم يحافظ على الصدارة .. وانتصار غالي للهلال



غزة / سما /

حقق شباب رفح فوزا ثمينا على جاره خدمات رفح (2-0), ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين "الزعيم" بانتصاره الغالي إلى سعيد السباخي الذي سجل هدفي المباراة (11 و54), ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة, ويبقى رصيد "الأخضر" الرفحي 27 نقطة في المركز السادس.

الهلال – اتحاد خانيونس (2-1)

وخطف الهلال انتصارا شاقا من "أنياب" اتحاد خانيونس (2-1).

وتقدم "الطواحين" بهدف عبر خالد النبريص (29), قبل أن يرد الهلال بهدفين عن طريق محمد خليفة (41 و48).

ورفع الفائز رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر, وتوقف رصيد الخاسر عند 32 نقطة في المركز الرابع.

دوري الأولى

وفي الدرجة الأولى, تعادل الأهلي مع شباب الزوايدة (2-2), فيما تفوق خدمات البريج على خدمات النصيرات (1-0).

#شباب رفح #خدمات رفح #الهلال #اتحاد خانيونس #دوري الممتازة

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