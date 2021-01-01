كومان يقصف جبهة ميسي بعد فوز برشلونة على سوسيداد

وكالات / سما /

أشاد رونالد كومان، المُدير الفني لفريق برشلونة، بقائد فريقه جيرارد بيكيه، وذلك بعد فوز الفريق في بداية موسم الدوري الإسباني على ريال سوسيداد.

وكان بيكيه قد ارتدى شارة القيادة في نهاية المُباراة بعد خروج بوسكيتس، وشارك بهدفٍ في فوز الفريق بأربعة أهدافٍ لهدفين على منُافسيهم بعد مُباراة كبيرة.

وأكد كومان بعد المُباراة على أنه كان يعتبر مُدافعه هو قائد الفريق خلال العام الماضي أيضاً، وهو التصريح الذي يأتي بعد أيام قليلة من رحيل حامل شارة القيادة خلال السنوات الأخيرة الأسطورة ليونيل ميسي.

وقال كومان، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”بالنسبة لي فقد كان بيكيه هو القائد في العام الماضي أيضاً، هذا الموسم هو أفضل بدنياً، موقفه كان مثالياً، وهدفه كان رائعاً”.

وتحدث مُدرب برشلونة عن مُجريات اللقاء قائلاً :”من المُهم أن تبدأ الدوري الإسباني بفوزٍ على أرضك، لقد كان مُهماً للغاية أن تُعطي صورة جيدة وأن تفوز، ولقد حققنا الأمرين”، وتابع :”كانت تلك هي المُباراة الأولى بدون ليونيل ميسي، الشوط الأول كان رائعاً سواء والكرة معنا أو بدونها”.

وتحدث كومان عن عودة الجمهور لمُدرجات كامب نو، وقال :”لقد كان ذلك مُميزاً، من الرائع للغاية أن نحظى بدعم جمهورنا، شعرنا بأنهم أكثر من 20 ألف مُتفرج، ساعدونا، ونحن بحاجة لنكون أقوياء على أرضنا”.

وأكمل مُدرب برشلونة حديثه، وأشار لنجمه الجديد ممفيس ديباي، وقال عنه :”لقد لعب مُباراة رائعة، وأعطي تمريرات مساعدة رائعة، هو دائماً يقوم ببذل المجهود”.