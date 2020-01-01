الأسير محمد اعمر يعلّق إضرابه عن الطعام بعد قرار يقضي بإطلاق سراحه

رام الله / سما /

علّق الأسير الإداري محمد منير اعمر من طولكرم، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 34 يوما، بعد قرار جوهري يقضي بالإفراج عنه بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن الأسير اعمر (26 عاما)، وهو معتقل إدارياً منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وقد أصدر الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري.

وفي سياق متصل، يواصل تسعة أسرى آخرون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، وتمارس إدارة سجون الاحتلال ضغوطاً مختلفة بحقّهم لدفعهم إلى إنهاء إضرابهم.

وذكر أن أقدم الأسرى المضربين هو الأسير سالم زيدات، مضرب منذ 36 يوماً، ويقبع في سجن "الرملة"، إضافة إلى الأسرى: مجاهد حامد والمضرب لليوم 34، والمعتقل في "الرملة"، وكايد الفسفوس، والمضرب لليوم 33، والمعتقل في "عسقلان"، ورأفت الدراويش والمعتقل في "أوهلي كدار"، ومقداد القواسمة المضرب لليوم 26، والمعتقل في "عوفر"، ويوسف العامر والمضرب لليوم 19 والمعتقل في "النقب"، وأحمد محامرة والمضرب لليوم الـ17، والمعتقل في "النقب"، وأكرم الفسفوس والمضرب لليوم 12، والمعتقل في "ريمون"، وعلاء الأعرج والمضرب لليوم التاسع والمعتقل في "مجدو".