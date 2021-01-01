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وزيرة الصحة : وفاة و620 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الإثنين 16 أغسطس 2021 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : وفاة و620 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل حالة وفاة، و620 إصابة جديدة بكورونا و184 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1.1%، من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “طولكرم 45، نابلس 96، سلفيت 17، طوباس 11، جنين 51، قلقيلية 13، ضواحي القدس 5، بيت لحم 7، الخليل 14، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 315”.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “طولكرم 7، نابلس 17، جنين 7، قلقيلية 3، رام الله والبيرة 12، بيت لحم 2، الخليل 2، قطاع غزة 135”.

ولفتت إلى وجود 21 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة الغربية 36 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، وسجلت حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في مدينة نابلس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة 648,395، بينهم 429,818 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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