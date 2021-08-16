العثور على جثة مواطن وطفلته في أحد شوارع الخليل

رام الله / سما /

قالت الشرطة الفلسطينية في مدينة الخليل اليوم الاثنين 16/8/2021، أن النيابة العامة والشرطة، باشرت إجراءاتهما التحقيقية والبحث والتحري في ملابسات وفاة مواطن (35 عاما)، وطفلته عام ونصف العام في مدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول العثور على جثة مواطن وطفلته في شارع عين سارة وسط مدينة الخليل.

وأضاف العقيد ارزيقات أن النيابة العامة أمرت بإحالة الجثمانين لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

وذكرت مصادر غير رسمية، بان المواطن عمار إبراهيم الكركي، كان مع زوجته وطفلته داخل غرفة نوم بالطابق الخامس في فندق بمنطقة عين سارة، حيث قام بخلع شباك الغرفة والقى بنفسه مع طفلته فيما يبدو من شباك الغرفة ما أدى لوفاتهما على الفور.