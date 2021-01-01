يديعوت : رسالة طالبان لحماس.. الصبر يؤتي ثماره

القدس المحتلة / سما /

​ذكر الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي، رون بن يشاي، من موقع يديعوت أحرنوت العبري، أن انتصار طالبان وسيطرتها على البلاد بعد 20 عاماً، يعد دافعاً قوياً لحركة حماس للإصرار على مبادئها والتحمل أكثر لنيل أهدافها.



وبحسب بن يشاي، سيكون لعودة طالبان إلى السلطة عواقب خارج حدود أفغانستان، ويوصل رسالة حماس بأن الصبر يؤتي ثماره.



وأضاف، "سيطرة طالبان لأفغانستان هو لقطة التشجيع للحركات الإسلامية المتطرفة في جميع أنحاء العالم وإلى حماس والإيرانيين، لقد تلقوا تأكيدًا لاستراتيجيتهم التي بموجبها يتزايد الصبر والدافع الديني، بينما البعد الزمني لا يهم حقًا".

يذكر ان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، علّق مساء امس ، على الأحداث في أفغانستان، واصفاً ما يجري بالـ"الانتصار الذي حققته طالبان".

وقال أبو مرزوق في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تنتصر طالبان اليوم بعد أن كانت تتهم بالتخلف والرجعية والإرهاب، وها هي الآن حركة أكثر ذكاءً وواقعية، وقد واجهت أمريكا وعملاءها، رافضة الحلول الوسط معهم، ولم تُخدع بالعناوين البراقة كالديموقراطية والانتخابات، ولا بالوعود الزائفة".

واعتبر أن ما حدث في أفغانستان بمثابة :"درس مرت به كل الشعوب المظلومة، فهل من متعظ؟".