القواسمي: جريمة الاحتلال في جنين انعكاس مباشر لعقلية الإجرام في تل أبيب

رام الله / سما /

أكدت حركة "فتح" أن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين في مدينة جنين ومخيمها، وراح ضحيتها أربعة شهداء، هي مجزرة حقيقية بحق الإنسانية جمعاء، وبقرار مسبق باستمرار الإعدامات الميدانية والقتل والإرهاب الإسرائيلي.

وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، إن هذه الجريمة النكراء هي انعكاس مباشر لعقلية الإجرام في تل أبيب، التي ترى في سفك الدم الفلسطيني واجبا وعملا مقدسا، مؤكدا أن هذا الدم الغالي والعزيز لن يكون إلا وقودا لاستمرار المقاومة والثبات على الموقف الرافض لكل الإملاءات والاشتراطات.

وتساءل القواسمي: أين المجتمع الدولي ومؤسساته التي تتغنى بحقوق الإنسان؟. أين دول العالم مما يجري من مذابح ومجازر بحق البشر والحجر في فلسطين؟ ولماذا ازدواجية المعايير في تصدير المواقف؟.