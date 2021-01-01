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بالصور .. قناة عبرية: هنية يلتقي قادة طالبان سراً

الإثنين 16 أغسطس 2021 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور .. قناة عبرية: هنية يلتقي قادة طالبان سراً



غزة / سما /

زعم مراسل قناة كان العبرية غال بيرغر صباح يوم الاثنين، أن قائد حركة حماس إسماعيل هنية التقى بعدد من قادة طالبان سراً.

 
وأشار المراسل الإسرائيلي، إلى أن حماس نشرت صورا جديدة لاجتماع بين قيادة الحركة وقيادة طالبان بعد عملية "حارس الأسوار".
 
وبحسب المراسل، عُقد الاجتماع على ما يبدو في الدوحة سراً، وتم الكشف عن الصور في أعقاب التطورات الأخيرة في أفغانستان وسيطرة طالبان على البلاد.
 
يذكر أن الأيام الماضية شهدت حالة من التقلبات السياسية في أفغانستان، انتهت مساء أمس بسيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل، ودخول قادتها للقصر الرئاسي بععد هروب رئيس البلاد.

#هنية #حماس #طالبان
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