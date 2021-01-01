الاحتلال يجرف طريقا ويهدم غرفة زراعية جنوب طوباس

طوباس / سما /

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طريقا وهدمت غرفة زراعية في قرية عاطوف، جنوب شرق طوباس.

وأفادت مصادر محلية ، بأن جرافات الاحتلال، جرفت طريقا زراعية بطول ثلاثة كيلومترات، كانت قد شقتها الإغاثة الزراعية، لخدمة عشرات المزارعين في القرية، كما هدمت غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن رامي سرور بني عودة.

يذكر أن الاحتلال يستهدف شكل متكرر الطرق الزراعية في سهل عاطوف، أحد امتدادات سهل البقيعة، ويدمرها بشكل كامل أوجزئي، كما يدمر الغرف الزراعية التي يستخدمها المزارعون لحفظ معداتهم الزراعية.

وكانت قوات الاحتلال دمرت في وقت سابق من هذا العام طريقا زراعيا آخر يخدم عشرات العائلات، وآلاف الدونمات التي تنشط فيها الزراعة المروية.