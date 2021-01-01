  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة: تسجيل 315 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال 24 ساعة

الإثنين 16 أغسطس 2021 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 315 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال 24 ساعة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا، مع تسجيل 315 إصابة جديدة، وتعافي 134 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها أجرت 1176 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وبينت إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 119003 إصابة، والحالات النشطة 2458 حالة، والمتعافين 115433 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 1112 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 105 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 62 حالة.

وأشارت إلى أن الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 113863 شخصاً.

#غزة #كورونا في غزة

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حركة حماس على أحداث افغانستان..

محدث..4 شهداء برصاص الاحتلال في جنين (صور وفيديو)

طالبان تسيطر على قصر الرئاسة.. كرزاي يعلن عن تشكيل “مجلس تنسيق” لنقل سلمي للسلطة

البزم بتحدث عن اجراءات مواجهة كورونا و"الفيديو الفاضح" ومروجي الشائعات بغزة

طالبان: أمرنا قواتنا بالوقوف على أبواب العاصمة كابل وعدم دخولها بالقوة

وسائل الإعلام تكشف أسرارا عن أبرز قادة "طالبان الغامضين"

حزب منصور عباس يهدد: سنطيح بالحكومة إذا لم يكن لنا أي تأثير فيها

الأخبار الرئيسية

أصوات في إسرائيل تدعو إلى عدم الاعتماد على الولايات المتحدة وحلفاء البيت الابيض في ذعر ..

اس

أول تعليق من الإعلام الاسرائيلي على الأحداث في جنين

طلاب

انطلاق العام الدراسي الجديد وجاهيا في محافظات الوطن

----

محدث..4 شهداء برصاص الاحتلال في جنين (صور وفيديو)

أول تعليق من حركة حماس على أحداث افغانستان..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية