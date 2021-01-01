الصحة بغزة: تسجيل 315 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال 24 ساعة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا، مع تسجيل 315 إصابة جديدة، وتعافي 134 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها أجرت 1176 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وبينت إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 119003 إصابة، والحالات النشطة 2458 حالة، والمتعافين 115433 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 1112 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 105 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 62 حالة.

وأشارت إلى أن الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 113863 شخصاً.