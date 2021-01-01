طالبة من غزة سجى تناشد الرئيس بتوفير منحة دراسية لها لدارسة الطب

غزة / سما /

ناشدت الطالبة سجى رأفت سالم الماشي من مخيم المغازي وسط قطاع غزة والحاصلة على معدل ٩٩% في الثانوية العامة (الفرع العلمي)، الرئيس محمود عباس بتحقيق حلمها بدراسة الطب.

وتعاني عائلة سجى من وضع اقتصادي صعب حيث والده مريض إثر تعرضه لحادث سير قبل 30 عاما وتعتاش أسرتها على دخل الشؤون الاجتماعية ومساعدات الوكالة.

وتقول في مناشدتها التي وصلت سما:"من حقي طالما متفوقة أني أدرس التخصص الذي احبه ومن حق الدولة أن تصرف علي كباقي البشر في كل دول."

وتضيف "انا من صغري ينادوني يا دكتورة والاهم من ذلك ولدت وانا أري والدي بحاجة دائما إلى العلاج والمتابعة والاهم لدي حلم بعلاج شعبي في غزة الذي دائما يتعرض للحروب."

وتطالب وزارة التربية والتعليم والرئيس بتوفير منحة دراسية لها لتحقيق حلمها وحلم أسرتها خاصة أن أوضاع أسرتها المعيشية صعبة جدا.