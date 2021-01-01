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الاعلام العبري يكشف عن الشخص الذي الذي اجتاح جنين لاعتقاله .. فمن هو ؟

الإثنين 16 أغسطس 2021 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري يكشف عن الشخص الذي الذي اجتاح جنين لاعتقاله .. فمن هو ؟



القدس المحتلة / سما /

كشف الاعلام العبري عن الشخص المطلوب والذي اجتاح جيش الاحتلال الاسرائيلي جنين لاعتقاله .

وقال الاعلام العبري ان الشخص الذي اعتقل الليلة في جنين هو محمد سمير صالح أبو زينة 26 عاما من سكان مخيم جنين سجين سابق لضلوعه في أنشطة لصالح حماس والجهاد.

وزعم الاعلام العبري ان  المعلومات الاستخباراتية الأخيرة كشفت أنه كان على اتصال في الأيام الأخيرة مع نشطاء حماس من قطاع غزة بهدف التحريض على تنفيذ عمليات ضد المستوطنين.

يذكر ان  اربعة مواطنين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال خلال اشتباكات وقعت فجر اليوم في مخيم جنين مع جيش الاحتلال الذي اجتاح المدينة لاعتقال ابو زينة  .

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