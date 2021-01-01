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التميمي يحمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه مجزرة جنين

الإثنين 16 أغسطس 2021 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حمّل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، المجتمع الدولي المسؤولية عن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في جنين، فجر اليوم الاثنين، بسبب صمته وغض الطرف عن جرائم الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية.

وقال التميمي، في بيان صحفي، إن هذه المجزرة التي أدت الى استشهاد أربعة شبان، تؤكد ان الاحتلال يسعى دائما لاقتناص أي فرصة لارتكاب جرائمه بحق أبناء شعبنا، وأن استخدامه لإطلاق النار بشكل عشوائي واستهدافه للأجزاء العلوية دليل على انه يمارس القتل من اجل القتل واستباحة دماء الفلسطينيين.

ودعا مجلس الأمن والمؤسسات الدولية الى تحمل مسؤولياتها تجاه تطبيق القانون والاتفاقيات الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة.

وأكد أن تواصل جرائم الاحتلال وصمت المجتمع الدولي يؤدي الى انفجار الأوضاع، لان شعبنا لن يعدم الوسيلة للدفاع عن نفسه.

#جنين #مجزرة جنين #المجتمع الدولي

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