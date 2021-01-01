احتراق 17 ألف دونم في جبال القدس

القدس المحتلة/سما/

ذكر موقع “واي نت” العبري، صباح اليوم الإثنين، أن الحرائق المشتعلة منذ أمس في جبال القدس تسببت حتى ساعات الفجر باحتراق 17 ألف دونم.

وأشار الموقع إلى أن طواقم الإطفاء الإسرائيلية بمشاركة طائرات ما زالت تواصل محاولة إخماد الحريق، لافتًا إلى أن 70 طاقمًا شاركوا في عمليات الإطفاء.



ولفت إلى أن “الاشتباه السائد حاليًا أن الحريق بفعل عامل بشري دون معرفة الدوافع”.

وبحسب الموقع، فإن خطر اقتراب الحرائق من المنازل قد زال، موضحًا أن الجهود تركزت أمس، على منع وصولها للتجمعات السكانية في المنطقة، رغم إخلاء 3 آلاف مستوطن من تلك المنطقة.