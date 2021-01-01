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احتراق 17 ألف دونم في جبال القدس

الإثنين 16 أغسطس 2021 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احتراق 17 ألف دونم في جبال القدس



القدس المحتلة/سما/

ذكر موقع “واي نت” العبري، صباح اليوم الإثنين، أن الحرائق المشتعلة منذ أمس في جبال القدس تسببت حتى ساعات الفجر باحتراق 17 ألف دونم.

وأشار الموقع إلى أن طواقم الإطفاء الإسرائيلية بمشاركة طائرات ما زالت تواصل محاولة إخماد الحريق، لافتًا إلى أن 70 طاقمًا شاركوا في عمليات الإطفاء.


ولفت إلى أن “الاشتباه السائد حاليًا أن الحريق بفعل عامل بشري دون معرفة الدوافع”.

وبحسب الموقع، فإن خطر اقتراب الحرائق من المنازل قد زال، موضحًا أن الجهود تركزت أمس، على منع وصولها للتجمعات السكانية في المنطقة، رغم إخلاء 3 آلاف مستوطن من تلك المنطقة.

#القدس المحتلة #احتراق جبال القدس

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