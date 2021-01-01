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"الخارجية" تدين إعدام الاحتلال أربعة شبان في جنين وتؤكد متابعتها مع الجنائية الدولية

الإثنين 16 أغسطس 2021 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تدين إعدام الاحتلال أربعة شبان في جنين وتؤكد متابعتها مع الجنائية الدولية



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، في مدينة جنين ومخيمها، والتي أعدمت خلالها بدم بارد أربعة شهداء من أبناء شعبنا، وأصابت آخرين.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي، أن هذه الجريمة هي عملية قتل مبيتة ومخطط لها مسبقا من قبل قوات الاحتلال، لتضاف إلى مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية ضد أبناء شعبنا.

ونوّهت إلى أنها تتابع مع الجهات المتخصصة تفاصيل وحيثيات هذه الجريمة البشعة توطئة لرفعها للجنائية الدولية، كما ستتابعها على المستويات الأممية والدولية كافة، وعلى مستوى الإدارة الأميركية كي تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها في وقف جرائم الاحتلال.

وشددت الخارجية في بيانها على أن صمت الدول على هذه الجريمة وغيرها أصبح يعني تواطؤا مع الجريمة وحماية لمرتكبيها.

#وزارة الخارجية

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