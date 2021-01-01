رام الله/سما/

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها، خبر لقاء الرئيس محمود عباس بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان، وبحثهما العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين.

وأبرزت أيضا اقامة الاحتلال بؤرة استيطانية جديدة في الظاهرية وإرغامه مواطنا على هدم منزله بالطور.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

- الرئيس يصل عمان ويبحث مع العاهل الاردني العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين

- 4 آلاف أميركي يطالبون بايدن بالتدخل للإفراج عن معتقلي طلبة جامعة بيرزيت

- 12 مؤسسة أميركية تطالب رئيسة الكونغرس بالتدخل لوقف هدم المنازل في حي سلوان

- حريق ضخم في جبال القدس واخلاء 6 تجمعات استيطانية

- الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ومستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في خربة زنوتا

- قرار بتجميد تهجير 3 عائلات من حي الشيخ جراح بالقدس

- وفاة واحدة و377 اصابة بـ"كورونا"

- كاتب ومثقف افريقي يدعو الى فرض عزلة دولية على اسرائيل

*"الأيام":

- قمـة فلسطينيـة - أردنية في عمان تؤكد تعزيز التنسيق لخدمة القضايا المشتركة

- 2,1 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة اليوم "التربية": التعليم وجاهي وتطعيم المعلمين إلزامي

- مسؤولة أممية: الأطفال الفلسطينيون يستحقون الأمن والأمان والأمل

- اندلاع حرائق هائلة في جبال القدس وإخلاء مستوطنين من منازلهم

- مستوطنون يقيمون بؤرة جديدة جنوب الخليل والاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في الطور

- وفاة واحدة و377 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- "الصحة": فلسطين دخلت مرحلة رابعة للوباء

- بولندا ترفض اتهامها بمعاداة السامية: إسرائيل تسعى لاستغلال القضية سياسيًا

- لبنـان: 28 قـتيـلا و80 جريحا بانفجار خزان وقود في الشمال

*"القدس":

- الرئيس عباس والملك عبد الله الثاني يبحثان عملية السلام والمستجدات السياسية

- حريق ضخم في جبال القدس واخلاء منازل

- اقامة بؤرة استيطانية جديدة في الظاهرية والاحتلال يرغم مواطنا على هدم منزله بالطور

- عورتاني والكيلة يعلنان اجراءات وبروتوكولات لتأمين العودة الآمنة للمدارس

- طالبان تسيطر على القصر الرئاسي وستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية

- يهود بولندا يتهمون اسرائيل بافتعال أزمة حول قانون الأملاك

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