‏الشيخ: جريمة جنين تؤكد السياسة اليمينية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية

رام الله/سما/

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، إن الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا في مدينة جنين، تؤكد على السياسة اليمينية المتطرفة للحكومة الجديدة في إسرائيل، التي تواصل القتل والاستيطان وهدم البيوت ومحاولات التهجير.

وأضاف الشيخ في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، "على المجتمع الدولي ان يخجل من صمته حيال ذلك، وعدم توفيره الحماية للشعب الفلسطيني من هذا البطش".

وكانت مصادر طبية في جنين، أعلنت فجر اليوم، عن استشهاد أربعة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وإصابة خامس بجروح خطيرة، خلال اقتحامها المدينة ومخيمها.