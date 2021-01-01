"إسرائيل" تفرض الحجر الصحي على العائدين إليها باستثناء 4 دول

القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة "كان" العبرية، أنه بدءًا من منتصف الليلة الماضية، يتعيّن على كل من يعود إلى إسرائيل الخضوع لحجر صحي مدته أسبوع، باستثناء العائدين من أربع دول، وهي: النمسا، المجر، مولدوفيا، والتشيك. وبحسب القناة، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن الأنظمة الخاصة بالشارتين الخضراء والبنفسجية والقيود الجديدة بخصوص التجمعات، ستدخل حيّز التنفيذ يوم الأحد من الأسبوع المقبل وليس بعد غدٍ الأربعاء، وذلك لإفساح المجال أمام الجمهور للاستعداد لها. وأشارت القناة، إلى أن هذه أول مرة تعلن فيها الوزارة عن تقييد التجمهر في قاعات الافراح وحدائق المناسبات خلال الموجة الوبائية الحالية؛ وبموجب التعليمات الجديدة لا يمكن إلا لخمسمائة شخص التجمهر في منطقة مفتوحة ولأربعمائة شخص في منطقة مسقوفة. وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن ثلاثة آلاف شخص أصيبوا بفيروس كورونا في إسرائيل منذ منتصف الليلة الماضية وحتى الساعة السادسة والنصف من مساء أمس؛ كما توفي 31 شخصًا، وتبلغ الحالات المرضية النشطة نحو 48 ألفًا.