حمــاس تنعى شهداء جنين

غزة/سما/

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح الإثنين، شهداء جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، الذين ارتقوا فجر اليوم خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح وصل وكالة سما: "ننعى شهداء جنين القسام الذين ارتقوا فجر اليوم بعد اشتباك بطولي مع جنود جيش الاحتلال التي اقتحمت المخيم".

وأكد قاسم أن "هذه الدماء الطاهرة من شهداء جنين هي الضمان الأكيد لاستمرار معركة التحرير حتى رحيل الاحتلال عن كامل أرضنا الفلسطينية".

ودعت حماس لأوسع مشاركة في تشييع شهداء جنين وإعلان الإضراب الشامل.

وذكر أن "هذا الفعل البطولي من الشباب الثائر في الضفة الغربية المنتفضة لن يتوقف إلا بطرد الاحتلال واقتلاع مستوطناته".

من جهته قال الناطق الاعلامي باسم حماس عبد اللطيف القانوع أن جنين تنتفض من جديد لمواجهة قوات الاحتلال الصهيوني الذي يحاول اقتحام المدينة في مشهد بطولي يرسمه فرسانها الميامين يعبر عن أصالة شعبنا في مقاومة المحتل.

وأضاف "ما حدث اليوم في جنين دليل على أن مقاومة شعبنا متصاعدة ومتواصلة ضد المحتل الصهيوني وأنه لا يمكن أن تنكسر إرادة شعبنا أمام غطرسة الاحتلال وجرائمه.

وأشار الى أن ارتقاء 4 شهداء في مواجهات جنين وقبلها في مواجهات بيتا يتطلب وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفع اليد الثقيلة عن المقاومة وإطلاق العنان للشباب الثائر في الضفة الغربية لردع الاحتلال

وختم في حديثه قائلا" رحم الله الشهداء الأبطال وستظل دماؤهم الزكية وقوداً لانتفاضة شعبنا ونبراساً يضييء الطريق لاستنهاض همم الشباب الثائر لمواجهة جرائم الاحتلال

وكان محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب أكد، صباح الإثنين، ارتقاء أربعة شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق المعلومات المتوافرة لديه، بينهم اثنان وصلا المستشفى الحكومي وآخران لدى الاحتلال.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن استشهاد شابين برصاص الاحتلال في مدينة ومخيم جنين، هما: صالح أحمد محمد عمار (19 عاما)، ورائد زياد عبد اللطيف أبو سيف (21 عاما).