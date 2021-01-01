أول تعقيب من الجهاد الإسلامي على ارتقاء شهداء بجنين

غزة / سما /

عقبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم الاثنين، على ارتقاء شهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي في اشتباكات مسلحة بمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي، إن هذه الدماء الطاهرة هي وقود ثورة لا تنتهي الا بزوال الاحتلال ورحيله عن أرضنا، موجهاً التحية إلى مقاومي جنين الأبطال وشبابها الثائر ورجالهاالأوفياء ونسائها الماجدات.

وأضاف: "ننعى الشهداء الأبطال الذين خضبت دماؤهم أرض جنين الباسلة".

وتابع: "إن عبق الشهادة والشهداء يملأ فلسطين فخراً واعتزازاً ويشحذ همم الثوار لاستكمال مشوار المقاومة ودليل على أن هذه الأرض ستلفظ الغرباء الطارئين والمعتدين الصهاينة".