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إنزال العلم الأمريكي وإغلاق سفارة واشنطن في كابول بعد 20 عاما من الحرب

الإثنين 16 أغسطس 2021 05:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنزال العلم الأمريكي وإغلاق سفارة واشنطن في كابول بعد 20 عاما من الحرب



كابل/سما/

أعلنت الإدارة الأمريكية، أنها ستعزز وجودها العسكري في أفغانستان خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث سيتم رفع عدد القوات في هذا البلد إلى 6 آلاف جندي لتسهيل عملية الإجلاء.

وقال بيان مشترك لوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين في بيان، اليوم الاثنين، "نستكمل حاليا خطوات تأمين مطار كابل لإجلاء آمن للأمريكيين وحلفائهم، وسنوسع وجودنا الأمني خلال يومين لنحو 6 آلاف جندي لتسهيل عملية الإجلاء".

وفي ذات الصدد، قالت الخارجية الأمريكية إنه "تم إنزال العلم الأمريكي بسفارة واشنطن في كابل".
وأشارت السفارة الأمريكية في كابل إلى أن "جميع الموظفين تقريبا" في المطار من أجل عملية الإجلاء، بمن فيهم القائم بأعمال السفير روس ويلسون الذي لا يزال على اتصال بوزير الخارجية أنتوني بلينكن.


وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن "العلم الأمريكي أنزل من مجمع السفارة الأمريكية وهو الآن في موقع آمن مع موظفي السفارة".

ويأتي إغلاق السفارة الأمريكية، التي كانت واحدة من أكبر السفارات في العالم، بعد حوالى عشرين عاما من عودة الولايات المتحدة بعد هزيمة حركة طالبان.

وتشهد أفغانستان منذ مايو/أيار الماضي، مواجهات ضارية بين قوات الحكومة ومسلحي طالبان بعد بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي بدأ في مايو/أيار الماضي، والمقرر اكتماله في سبتمبر/أيلول المقبل.

وخلال الأيام العشرة الماضية، بسطت طالبان سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان، لتتوج نجاحها الأحد بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.


من جهته، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه غادر البلاد لمنع وقوع الكثير من القتلى وحقنا للدماء، مؤكدا أن حركة "طالبان" كانت مستعدة لشن هجوم دموي على العاصمة كابول من أجل الإطاحة به.


وفي تصريحات لمتحدث حركة طالبان، محمد نعيم، اليوم الأحد، أكد أن الحرب انتهت في أفغانستان وأن هروب الرئيس لم يكن في الحسبان. مشيرا في الوقت ذاته إلى الحركة لا تريد أن تعيش في عزلة وترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي.

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