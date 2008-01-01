توتنهام يسقط مانشستر سيتي بتسديدة سون واشتباكات مع الأمن عقب نهاية المباراة (فيديو)

لندن/سما/

أثبت سون هيونغ-مين أن توتنهام هوتسبير لا يزال يملك قوة هجومية رغم غياب هاري كين، وسجل هدف الفوز 1-صفر على مانشستر سيتي حامل اللقب في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وانصب التركيز قبل المباراة على إمكانية مشاركة كين هداف توتنهام، المرشح بقوة للانتقال إلى سيتي، في هذه المواجهة.

ولم يظهر قائد إنجلترا في تشكيلة المباراة، حيث عاد الأسبوع الماضي إلى المران، لكن زميله وصديقه سون أهدى مدربه الجديد نونو إسبيريتو سانتو بداية مثالية مع النادي اللندني.

وكان توتنهام خطيرا باستمرار في الهجمات المرتدة أمام سيتي الذي أشرك لاعبه الجديد جاك غريليش المنضم مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

ونجح صاحب الأرض من التسجيل عن طريق سون بعدما توغل بالكرة وأطلق تسديدة من خارج المنطقة في شباك إيدرسون في الدقيقة 55.

وسيطر سيتي على الكرة لفترات طويلة، لكن أخطر الفرص جاءت عن طريق رياض محرز في الشوط الأول لكنه سدد خارج المرمى.

اندلعت اشتباكات عنيفة في نهاية مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، حيث اشتبك مشجعون من جمهور السيتي مع موظفي أمن ملعب "توتنهام" بعد هزيمتهم 1-0 أمام توتنهام هوتسبير.

هذه هي المرة الأولى منذ 2008 التي يخسر خلالها مانشستر سيتي مباراته الافتتاحية في الدوري في موسم.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فقد تم تصوير المشجعين في مواجهات متوترة مع موظفين الأمن في ملعب توتنهام هوتسبير.

ويُظهر مقطع فيديو على "تويتر" بعض مشجعي السيتي يقفزون فوق الحواجز في الملعب، حيث اضطر الموظفين لمرافقتهم إلى مقاعدهم.

كما شوهد بعض المشجعين وهم يصرخون في وجه الموظفين، حيث نزل عدد صغير منهم إلى أرض الملعب أيضًا، كما اشتبك عدد منهم مع الحكام ومن غير المعروف بالضبط سبب الاشتباك مع الحكام ، لكن الأمور بدأت تهدأ عندما بدأ المشجعون يغادرون الأرض.

وبالإضافة إلى المشاكل في مباراة توتنهام، شهد اللقاء بين مانشستر يونايتد وليدز يونايتد أيضًا اشتباك المشجعين قبل المباراة.

وبشكل عام ، على الرغم من بعض السلوك السيئ من قبل أقلية من المشجعين، شهدت الجولة الافتتاحية من للمسابقة الكثير من الإيجابيات، مع عودة الجماهير للمدرجات.