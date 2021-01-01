إشبيلية يهزم فايكانو بثلاثية في ليلة طرد نجل زيدان (فيديو)

اشبيلية/سما/

بدأ فريق أشبيلية مشواره ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم على أفضل وجه، بعدما حقق فوزا سهلا 3 / صفر على ضيفه رايو فاييكانو الأحد في المرحلة الأولى للمسابقة.

ولعب فاييكانو بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 16 بعد طرد لوكا زيدان، حارس مرمى فايكانو، إبن أسطورة الكرة الفرنسي زين الدين زيدان، لتسببه في ركلة جزاء لأشبيلية، أحرز منها النجم المغربي يوسف النصيري الهدف الأول للفريق الأندلسي في الدقيقة .19

وواصل أشبيلية سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل نجمه إيريك لاميلا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و79 على التوالي.