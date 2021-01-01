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وسائل إعلام أفغانية: الرئيس غني وصل إلى سلطنة عمان

الإثنين 16 أغسطس 2021 02:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل إعلام أفغانية: الرئيس غني وصل إلى سلطنة عمان



كابول/سما/

أفادت قناة Kabul News الأفغانية، بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني وصل اليوم الأحد إلى سلطنة عمان، بعد استيلاء طالبان على عاصمة البلاد كابل.

وذكرت القناة التلفزيونية أن "زوجة غني رولا وشخصين آخرين غادروا كابل أولا إلى طاجيكستان ثم إلى عمان وهم الآن هناك".


وغادر الرئيس الأفغاني بلاده الأحد وفق ما أعلنته عدة مصادر بينها رئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله.

وبعد إعلان مغادرة غني، أعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أن الحركة أمرت مقاتليها بدخول كابل "لمنع عمليات النهب" بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.


وكان رحيل غني عن السلطة من المطالب الرئيسية لحركة طالبان خلال محادثات السلام مع الحكومة، إلا أنه كان يتمسك بالسلطة.

#الرئيس اشرف غني #طالبان #افغانستان #كابل #طاجيكستان

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