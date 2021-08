فوضى عارمة وجنون في مطار كابل بعد سيطرة طالبان على أفغانستان (فيديو)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة، قالوا إنها من مطار كابول، يظهر فيها فوضى عارمة وزحاما شديدا، في محاولة للهرب من البلاد بعد إعلان سيطرة حركة طالبان "الإرهابية في روسيا" على العاصمة كابول.

وفي أحد المقاطع قال ناشره إنه من داخل مطار "حامد كرزاي" في العاصمة كابول، ويظهر فيه زحاما شديدا من الركاب، وعلق ناشر المقطع: "هذا جنون! وضع مأساوي وفوضوي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول ، أفغانستان حيث يستعد الناس لمغادرة العاصمة بعد أن أعلن إرهابيو طالبان سيطرتهم الكاملة".



​ونقلت مشاهد أخرى فوضى عارمة داخل المطار، في منطقة مدرجات الطائرات، حيث يتجمع المئات من المسافرين بالقرب من طائرة تقف داخل المطار، وعلق ناشر المقطع قائلا: "مشاهد فوضوية مجنونة في مطار كابول".



​وأفادت تقارير إعلامية بإطلاق نار في محيط مطار كابول، عقب أنباء عن هبوط طائرة أمريكية في المطار استعدادا لتولي الجيش الأمريكي مسؤولية مراقبة الحركة الجوية.

وسيطرة حركة طالبان، اليوم الأحد، على العاصمة الأفغانية كابول، ونشرت صور لقادة من الحركة داخل القصر الرئاسي في كابول، بينما غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد، وقال في تصريحات له إن "حركة طالبان كانت مستعدة لشن هجوم دموي على كابل وشعبها للإطاحة بي وحقنا للدماء قررت المغادرة".

