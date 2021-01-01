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قادة من طالبان يعقدون مؤتمرا صحافيا بقصر الرئاسة في كابول (فيديو)

الإثنين 16 أغسطس 2021 01:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قادة من طالبان يعقدون مؤتمرا صحافيا بقصر الرئاسة في كابول (فيديو)



وكالات

 بعد ساعات من فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد، عقد قادة من طالبان مؤتمرا صحافيا في القصر الرئاسي في كابول، حسبما أظهرت لقطات بثتها قناة الجزيرة.

أحد مسلحي طالبان يتلو القرآن الكريم من داخل القصر الرئاسي

أعلن أحد كبار المسؤولين بحركة طالبان اليوم الأحد أن الانتصار السريع الذي حققته الحركة على الحكومة الأفغانية يعد إنجازا منقطع النظير لكن الاختبار الحقيقي للحكم الفعال سيبدأ الآن بعد فوز الحركة بالسلطة.

وفي بيان مقتضب بالفيديو قال برادر، رئيس المكتب السياسي لطالبان، إن الانتصار الذي شهد سقوط جميع المدن الرئيسية في غضون أسبوع كان سريعا على نحو غير متوقع ولم يكن له مثيل في العالم.

لكنه قال إن الاختبار الحقيقي سيبدأ الآن بتلبية توقعات الناس وخدمتهم من خلال حل مشاكلهم.

وأظهرت مشاهد متلفزة عشرات من مقاتلي حركة طالبان يسيطرون على القصر الرئاسي في كابول ويحتفلون بانتصارهم على الحكومة الأفغانية.

وقال متمرد لقناة الجزيرة القطرية إن “بلادنا تحررت والمجاهدون انتصروا في أفغانستان”.

وسيطر المقاتلون على القصر بعد فرار الرئيس أشرف غني الذي أقر بـ”انتصار” طالبان.

#طالبان #كابول #افغانستان #اشرف غني

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