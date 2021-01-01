عار لما سمح بحدوثه في أفغانستان.. ترامب يدعو جو بايدن للاستقالة

واشنطن/سما/

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بيان يوم الأحد الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن إلى تقديم استقالته.

وقال ترامب في بيان مقتضب: "لقد حان الوقت لكي يستقيل جو بايدن.. إنه عار لما سمح بحدوثه في أفغانستان، جنبا إلى جنب مع الارتفاع الهائل في إصابات كورونا، وكارثة الحدود، وتدمير استقلال الطاقة، والاقتصاد المعطل".

وأضاف الرئيس السابق إن جو بايدن لم ينتخب بشكل شرعي.



ودخلت حركة طالبان العاصمة كابل في وقت سابق اليوم وذلك بعد سيطرتها على معظم الولايات الأفغانية التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى بأيدي مقاتلي الحركة.

وأكدت قناة "أريانا" نيوز التلفزيونية نقلا عن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن مقاتلي الحركة باتوا يسيطرون على جميع مناطق العاصمة الأفغانية كابل.

وقال مجاهد إن "الوضع في كابل تحت السيطرة" وأن "الدوريات الليلية ستبدأ قريبا".

وأفادت وسائل الإعلام بأن "طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان".

إلى ذلك، ذكرت تقارير صحفية أن غني غادر البلاد إلى طاجيكستان يرافقه عدد من كبار مساعديه ومن المتوقع أن يتوجه من هناك إلى دولة ثالثة، فيما قالت قناة "Kabul News" الأفغانية إن غني وصل إلى سلطنة عمان، وأن "زوجة غني رولا وشخصين آخرين غادروا كابل أولا إلى طاجيكستان ثم إلى عمان وهم الآن هناك".





