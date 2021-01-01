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برشلونة يسحق ريال سوسيداد برباعية في افتتاحية الدوري الإسباني (فيديو)

الإثنين 16 أغسطس 2021 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يسحق ريال سوسيداد برباعية في افتتاحية الدوري الإسباني (فيديو)



برشلونة/سما/

سحق برشلونة ريال سوسيداد في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك في أولى مبارياته بدون هدافه التاريخي ليونيل ميسي الذي التحق بباريس سان جيرمان.

وسجل الهدف الأول للفريق الكتالوني في المباراة التي أقيمت على ملعبه في الكامب نو، جيرار بيكي في الدقيقة 19 بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها ديباي.

وبعد عرضية من فرانكي دي يونج سجل بريثوايت الهدف الثاني لبرشلونة برأسية أخرى، وذلك في الدقيقة 44 من عمر المباراة، ليعودة مرة أخرى للتسجيل في الدقيقة 59، محرزا الهدف الثالث لصاحب الأرض.


وفي الدقيقة 82 قلص لوبيتي الفارق لصالح سوسيداد بعد تسديدة في الزاوية البعيدة للحارس نيتو إثر تمريرة من بيرانتكيشا، وبعدها بثلاث دقائق، اشتعلت المباراة بعد تسجيل الهدف الثاني لسوسيداد من ركلة حرة نفذها ميكيل أويارزابال.

لكن سيرجي روبيرتو، قضى على آمال سوسيداد في التعالد مسجلا في الدقيقة 91 الهدف الرابع لبرشلونة بعد عرضية من بريثوايت لتنتهي المباراة بحصد برشلونة نقاطه الثلاث الأولى في عهد ما بعد البرغوث الأرجنتيني ميسي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان عقب 21 عاما قضاها في النادي الكتالوني.

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