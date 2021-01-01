"حراس الجبل": لن تهدأ بيتا حتى إزالة آخر كرفان وضعه الاحتلال على جبل صبيح

نابلس/سما/

أكد "حراس جبل "صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، على أن البلدة لن تهدأ حتى إزالة اخر كرفان وضعه الاحتلال على قمة الجبل.

ودعوا خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأحد، العالم ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف المجازر بحق بيتا وأهلها، مؤكدين على استمرار النضال حتى استرداد حقهم في أراضيهم مهما بلغت التضحيات.

وقالوا: لن نتوقف لحظة واحدة في سبيل إعادة حقنا المسلوب على أيادي عصابات الإجرام الصهيونية.

واضافوا أن الاحتلال أعدم سبعة مواطنين بينهم طفلين من البلدة، وأصاب أكثر من ثلاثة آلاف مواطن غالبيتهم بالرصاص، وأن أكثر من 200 شاب وطفل أصيبوا بإعاقات دائمة، منذ بدء فعاليات المقاومة الشعبية الاحتجاجية على إقامة بؤرة "افيتار" الاستيطانية على قمة الجبل في شهر مايو/ايار الماضي.

وندد المتحدثون في المؤتمر بالصمت الدولي اتجاه ما تمارسه سلطات الاحتلال بحق بلدة بيتا، مؤكدين أن "الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحق البلدة هي نفس الجرائم التي نفذها النازيون".