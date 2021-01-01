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في تصريح "ناري".. حسن نصر الله: "شكلوا حكومة بأي شكل وبأي ثمن!"

الأحد 15 أغسطس 2021 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
في تصريح "ناري".. حسن نصر الله: "شكلوا حكومة بأي شكل وبأي ثمن!"



بيروت /سما/

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة ألقاها يوم الأحد إلى تشكيل حكومة في البلاد بأي شكل وبأي ثمن، مشددا على أن لعبة الوقت قد انتهت.

واعتبر أن ما حصل اليوم بعكار في بلدة التليل يفرض نفسه على الجميع.

وفي كلمته خلال الليلة السابعة من محرم في المجلس المركزي الذي يقيمه حزب الله في باحة عاشوراء، أشار إلى أن ما حصل في التليل محزن ومؤلم لكل إنسان.

وقال: "لتشكل حادثة عكار عاملا حاسما في الضغط على المعنيين من أجل تشكيل الحكومة خلال أيام لأن البلد لا يحتمل"، وتابع "نقول اليوم كفى شكلوا حكومة بأي ثمن لأن ماء وجه الجميع مرتبط بتشكيل حكومة وعلى الجميع التضحية".

وأضاف أن الحكومة الجديدة يجب أن تجتمع بأسرع وقت لتتخذ القرار برفع الدعم والبطاقة التمويلية وغيرها.

وتابع: "نضع أنفسنا وإمكانياتنا ومؤسساتنا في خدمة أهلنا في عكار، ونحن جاهزون لأننا أهل وهذه الآلام هي آلامنا وأحزاننا".

وطالب نصر الله بالتحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة ومعاقبة المسؤولين كي لا تتكرر، وتابع أن "الأهم في هذه الأوقات مساعدة المصابين وبلسمة الجراح والمساعدة بالدرجة الأولى يكون إنسانيا ولنأخذ العبرة من هذه الحادثة كي لا تتكرر في أي منطقة أخرى".

وأضاف: "الأصل هو الذهاب إلى المعالجة كي نعالج الأسباب، وللأسف منذ اللحظة الأولى بدل أن يتداعى الجميع للمللمة الجراح واستيعاب الحادثة، بدأ التراشق الإعلامي والاتهامات والتوظيف السياسي والعبارات الجارحة".

وتابع: "في الأحداث القاسية والمحزنة الناس تضع عادة خلافاتها جانبا ويمدون يد العون لبعضهم.. لكن نحن بلد غريب ونشهد منذ صباح الأحد تصفية حسابات قاسية جدا، هذا لا يعالج مشكلة ولا يدفع خطرا بل هذا يعمق الحساسيات".

وقال: "أؤكد أننا سنأتي قطعا بالمازوت والبنزين من إيران وفي هذين اليومين سأبلغكم متى".

وشدد على أن الفوضى في لبنان يديرها الأمريكان من السفارة الأمريكية، وأن ما يجري اليوم في البلاد هو نفس ما يجري في العراق لأن هناك غرفة واحدة تدير الفوضى.

#حزب الله #حسن نصر الله #تشكيل حكومة لبنانية #حادثة عكار #لبنان #ازمة لبنان

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