بدءا من الأربعاء: قيود على التجمهر في قاعات الأفراح والمناسبات الخاصة بإسرائيل

القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، فرض قيود إضافية للحد من التجمهر في قاعات الأفراح والمناسبات الخاصة تدخل إلى حيّز التنفيذ بدءا من يوم الأربعاء المقبل، وذلك في محاولة للجم المتحورة دلتا لفيروس كورونا.

كما تدخل القيود المتعلقة بفرض تعليمات "الشارة الخضراء" و"الشارة البنفسجية" على المحال التجارية، حيّز التنفيذ، الأربعاء 18 آب/ أغسطس الجاري، "في محاولة للحد من موجة الاعتلال المتصاعدة" بفيروس كورونا، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الصحة.

وتشمل القيود على التجمهر في المناسبات الخاصة أو في المنازل، تحديد عدد المشاركين بـ100 شخص في الأماكن المفتوحة أو 50 في الأماكن المغلقة.

وفي قاعات الأفراح والمناسبات المختلفة، يسمح بمشاركة 500 شخص كحد أقصى في القاعات المفتوحة، و400 شخص في القاعات المغلقة، على أن تعمل هذه القاعات بنسبة إشغال تصل إلى 75% قدرتها القصوى على الاستيعاب.

وتنظم الأحداث الجماهيرية لتقتصر على ألف شخص في الأماكن المغلقة و5 آلاف شخض في الأماكن المفتوحة.

وأوضحت الوزارة أن ارتداء الكمامات الواقية يعتبر الزاميا في جميع الأماكن المغلقة وفي جميع المناسبات التي تنظم بمناطق مفتوحة وتشهد مشاركة أكثر من 100 شخص.

وستخضع المولات والمراكز التجارية والمتاجر (باستثناء تلك التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع) والمجمعات التي تستقبل الجمهور، لتعليمات "الشارة البنفسجية"، على أن تعمل بنسبة إشغال شخص واحد لكل 7 أمتار مربعة وذلك تحت مسؤولية صاحب العمل، الذي يفرض عليه تعيين منسق لشؤون كورونا وتوضيح التعليمات للجمهور.

وتخضع الفعاليات الثقافية والرياضية والمؤتمرات والمعارض والفنادق والصالات الرياضية والاستوديوهات وحمامات السباحة ودور العبادة والقاعات والمطاعم والبارات والمقاهي والمتاحف والمكتبات ومواقع الجذب السياحي والمتنزهات الترفيهية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى تعليمات "الشارة الخضراء".

وتشمل تعليمات "الشارة الخضراء" الأطفال من سن الثالثة فما فوق وتستوجب على متلقي التطعيم والمتعافين من الفيروس والحاصلين على نتيجة فحص سالبة لكورونا، استصدار "تصريح الشارة الخضراء" لدخول المحال التجارية والأماكن التي تعمل وفقا لتعليمات المخطط.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن فحوصات PCR تعتبر صالحة لمدة 72 ساعة، فيما ستكون الفحوصات السرعة صالحة لمدة 24 ساعة، ولفتت إلى أنه يمكن إجراء فحص PCR لإجراء إجازة في فندق، وستكون نتيجة الفحص صالحة طوال مدة الإجازة،

وأشارت إلى أنه باستطاعة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-12 عامًا ورافضي التطعيم، إجراء فحص PCR لقضاء عطلة في فندق في إسرائيل في صناديق المرضى أو مراكز قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش، مجانًا.