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العليا الإسرائيلية تأمر بتأجيل إصدار قرار لإخلاء سكان الشيخ جراح

الأحد 15 أغسطس 2021 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
العليا الإسرائيلية تأمر بتأجيل إصدار قرار لإخلاء سكان الشيخ جراح



القدس المحتلة /سما/

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، قرارًا يأمر بتأجيل إصدار حكم يأمر بإخلاء عدة عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإنه تم تعليق إصدار القرار للنظر في انتظار صدور قرار بشأن الاستئناف الذي قدمته تلك العائلات ضد طردها.

وكان من المقرر أن تتم عملية الإخلاء بحلول أغسطس/ آب الجاري، إلا أنه تم تأجيل القرار بسبب استئناف تقدمت به العائلات.

وترجح مصادر إسرائيلية أن يكون التأجيل المستمر لعملية الإخلاء متعلق بموقف سياسي، منعًا لتصعيد الأوضاع ميدانيًا وسياسيًا في ظل معارضة الإداة الأميركية الجديدة لعملية الإخلاء.

#المحكمة العليا الإسرائيلية #حي الشيخ جراح #تهجير الفلسطينيين

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