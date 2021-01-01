العليا الإسرائيلية تأمر بتأجيل إصدار قرار لإخلاء سكان الشيخ جراح

القدس المحتلة /سما/

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، قرارًا يأمر بتأجيل إصدار حكم يأمر بإخلاء عدة عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإنه تم تعليق إصدار القرار للنظر في انتظار صدور قرار بشأن الاستئناف الذي قدمته تلك العائلات ضد طردها.

وكان من المقرر أن تتم عملية الإخلاء بحلول أغسطس/ آب الجاري، إلا أنه تم تأجيل القرار بسبب استئناف تقدمت به العائلات.

وترجح مصادر إسرائيلية أن يكون التأجيل المستمر لعملية الإخلاء متعلق بموقف سياسي، منعًا لتصعيد الأوضاع ميدانيًا وسياسيًا في ظل معارضة الإداة الأميركية الجديدة لعملية الإخلاء.