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أمريكا تحذر حركة طالبان من رد حازم وسريع

الأحد 15 أغسطس 2021 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تحذر حركة طالبان من رد حازم وسريع



واشنطن /سما/

 أبدى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اندهاشه من التقدم الذي حققته حركة "طالبان" في الأراضي الأفغانية.

وقال بلينكن، في حديثٍ له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "مكاسب طالبان في أفغانستان كانت أسرع مما توقعنا"، مؤكدا أن واشنطن ستنقل مجمع سفاراتها في كابل إلى المطار، بعد أن باتت قوات طالبان تستعد لدخول العاصمة الأفغانية كابل.

وأوضح أن "حقيقة الأمر هي أن القوات الأفغانية لم تتمكن من الدفاع عن البلاد"، مؤكدا أن الأهداف من حرب أفغانستان تحققت

وحث وزير الخارجية الأمريكي، الحكومة الأفغانية وحركة طالبان على تحديد طريقة للمضي قدما إلى الأمام، بعد سيطرة الحركة على أغلب أراضي البلاد ووصولها إلى العاصمة كابول، مؤكدا أن واشنطن أبلغت طالبان بأنه سيكون هناك رد سريع وحاسم إذا واجهت العسكريين الأمريكيين.

وكان مصدر بالرئاسة الأفغانية، قال في وقت سابق اليوم، إن الرئيس أشرف غني وافق على الاستقالة في ظل الأوضاع المتأزمة في البلاد، موضحا أن الأنباء عن التوافق بين الأطراف الأفغانية على اختيار وزير الداخلية السابق علي أحمد جلالي لرئاسة حكومة مؤقتة مجرد "شائعة".

وقال المصدر في القصر الرئاسي لسبوتنيك: "الرئيس أشرف غني وافق على الاستقالة، وقال إنه لا احتمالية لاندلاع القتال في كابل لأن طالبان لا ترغب في عنف عادي". كما لفت المصدر إلى أن الأزمة الحالية سوف تنتهي خلال يومين أو ثلاثة أيام، مؤكدا أن الرئيس أشرف غني ومستشار الأمن القومي حمد الله محب غادرا البلاد إلى طاجيكستان.

من جانبها، أمرت حركة" طالبان" قواتها بدخول أحياء العاصمة الأفغانية، لمنع أعمال النهب والعنف في المناطق التي غادرتها الشرطة وقوات الأمن.

وقالت الحركة، في بيان على موقعها الإلكتروني: "أصدرت الإمارة الإسلامية بيانا في الصباح جاء فيه أن قواتنا خرجت من كابل ولا نريد دخول كابول بالوسائل العسكرية، ولكن الآن هناك تقارير تفيد بإخلاء مناطق في كابل، وتركت الشرطة وظيفتها في توفير الأمن".

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