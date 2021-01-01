“طالبان”: يجب تسليم السلطة إلى “إمارة أفغانستان الإسلامية”

كابول /سما/

أكد المتحدث باسم حركة “طالبان” سهيل شاهين، الأحد، على ضرورة تسليم العاصمة كابول والسلطة إلى إمارة أفغانستان الإسلامية، قائلا: “سيكون لدينا حكومة إسلامية أفغانية شاملة في المستقبل”.

وقال متحدث “طالبان”، في تصريحات لشبكة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “لا نسعى للانتقام من الشعب الأفغاني”.

وأضاف: “سنسمح للمرأة بالتعلم والعمل، وبالطبع سوف ترتدي الحجاب”.

كما طمأن شاهين المواطنين في أفغانستان، وخاصة في العاصمة كابول بأن “ممتلكاتهم وحياتهم آمنة”.

وقال إن مقاتلي طالبان متمركزون على أبواب كابول وصدرت الأوامر لهم بعدم دخول المدينة بانتظار “نقل سلمي للسلطة”.

ومنذ بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان في أيار/مايو الماضي، حققت قوى طالبان مكاسب واسعة على الأرض. وفي تقدم سريع، سيطرت الحركة الآن على أكثر من ثلثي عواصم ولايات البلاد وبدت أنها على استعداد للسيطرة على كابول. وتجري محادثات حاليا بين طالبان والحكومة الأفغانية.