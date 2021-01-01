  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

“طالبان”: يجب تسليم السلطة إلى “إمارة أفغانستان الإسلامية”

الأحد 15 أغسطس 2021 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
“طالبان”: يجب تسليم السلطة إلى “إمارة أفغانستان الإسلامية”



كابول /سما/

 أكد المتحدث باسم حركة “طالبان” سهيل شاهين، الأحد، على ضرورة تسليم العاصمة كابول والسلطة إلى إمارة أفغانستان الإسلامية، قائلا: “سيكون لدينا حكومة إسلامية أفغانية شاملة في المستقبل”.

وقال متحدث “طالبان”، في تصريحات لشبكة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “لا نسعى للانتقام من الشعب الأفغاني”.

وأضاف: “سنسمح للمرأة بالتعلم والعمل، وبالطبع سوف ترتدي الحجاب”.

كما طمأن شاهين المواطنين في أفغانستان، وخاصة في العاصمة كابول بأن “ممتلكاتهم وحياتهم آمنة”.

وقال إن مقاتلي طالبان متمركزون على أبواب كابول وصدرت الأوامر لهم بعدم دخول المدينة بانتظار “نقل سلمي للسلطة”.

ومنذ بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان في أيار/مايو الماضي، حققت قوى طالبان مكاسب واسعة على الأرض. وفي تقدم سريع، سيطرت الحركة الآن على أكثر من ثلثي عواصم ولايات البلاد وبدت أنها على استعداد للسيطرة على كابول. وتجري محادثات حاليا بين طالبان والحكومة الأفغانية.

#حركة طالبان #افغانستان

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة تجري تعديلا وزاريا نهاية الأسبوع .. و الكشف عن اسم وزير الداخلية

هذا هو زعيم طالبان .. وهذا ما يريده

اكرم عطا الله يكتب عن قصة المرأة ومنتجعات غزة ..

البزم بتحدث عن اجراءات مواجهة كورونا و"الفيديو الفاضح" ومروجي الشائعات بغزة

الرامة: مقتل مساعد وزير التعليم الاسرائيلي "ساهر إسماعيل" في جريمة إطلاق نار

20 قتيلاً وأكثر من 7 جرحى جراء انفجار خزان وقود في عكار شمالي لبنان (فيديو)

طالبان: أمرنا قواتنا بالوقوف على أبواب العاصمة كابل وعدم دخولها بالقوة

الأخبار الرئيسية

طالبان

طالبان تسيطر على قصر الرئاسة.. كرزاي يعلن عن تشكيل “مجلس تنسيق” لنقل سلمي للسلطة

حماس: حراك وطني واتصالات مع الفصائل لبلورة رؤية للتعامل مع الاحتلال في المرحلة المقبلة

الجيش

صحيفة عبرية: “كل صاروخ من لبنان سنحمله إلى غزة”.. معادلة إسرائيل الجديدة تجاه حماس

حماس وإسرائيل تتبادلان الاتهامات: الوضع في غزة يتجه نحو تصعيد تدريجي أكثر منه إلى الهدوء

المهلة تنهي مساء غد.. مصدر يحذر اسرائيل: "الأصابع على الزناد والكرة في ملعب الوسطاء والاحتلال"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية