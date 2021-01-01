توقعات بتولي علي أحمد جلالي وزير الداخلية السابق رئاسة حكومة مؤقتة في أفغانستان

كابول /سما/

قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية اليوم الأحد إن من المرجح اختيار علي أحمد جلالي، الأكاديمي المقيم في الولايات المتحدة ووزير الداخلية السابق، لرئاسة حكومة مؤقتة في أفغانستان.

جاء ذلك في الوقت الذي احتشد فيه مقاتلون من حركة طالبان حول العاصمة كابول.

وفي وقت سابق، قال عبد الستار ميرزاكوال القائم بأعمال وزير الداخلية في خطاب بثه التلفزيون إن انتقالا سلميا للسلطة سيتم لكن لم يتم تأكيد أي تفاصيل بعد.

وقالت المصادر الدبلوماسية إنه لم يتضح بعد إن كانت طالبان قد وافقت بشكل نهائي على تعيين جلالي لكنه يعتبر شخصية وسطية مقبولة للإشراف على تسليم السلطة. (رويترز)