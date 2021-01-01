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الخيارات المتعددة مفتوحة.. لكن!

حماس: حراك وطني واتصالات مع الفصائل لبلورة رؤية للتعامل مع الاحتلال في المرحلة المقبلة

الأحد 15 أغسطس 2021 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: حراك وطني واتصالات مع الفصائل لبلورة رؤية للتعامل مع الاحتلال في المرحلة المقبلة



غزة /سما/

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس اليوم الأحد إن المقاومة الفلسطينية لن تقبل باستمرار هذا الواقع الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم التزام إسرائيل بمطالب وقف إطلاق النار التي تمت بعد معركة سيف القدس.

وأضاف في تصريح صحفي "واضح أن الاحتلال يحاول أن يعاقب الحاضنة الشعبية التي وقفت خلف انتصار المقاومة في معركة سيف القدس عبر إجراءات إغلاق وتشديد لحصار وإعاقة إعادة الاعمار, هذه التسهيلات هي غير كافية والمطلوب هو حرية الحركة للأفراد والبضائع من وإلى القطاع وأن يدخل كل ما يلزم أبناء شعبنا من أجل إعادة الاعمار وأن تسير الحياة الاقتصادية بطريقة طبيعية".

وتابع، بالتأكيد سيكون هناك حراك وطني واتصالات على مستوى الفصائل من أجل بلورة رؤية كيفية التعامل مع الاحتلال في المرحلة المقبلة وسيكون هناك حراك ميداني شعبي وجماهيري من أجل الضغط على الاحتلال.

وشدد على أن الخيارات المتعددة مفتوحة، لكن المقاومة تتحرك وفق تقدير موقف سياسي ووطني ووفق الاتصالات مع الوسطاء.

وأشار إلى أن المقاومة تتواصل بقدر المستطاع بكل الوسائل من أجل إجبار الاحتلال على الالتزام بما تم الاتفاق عليه وعودة حركة المعابر إلى طبيعتها ما قبل معركة سيف القدس وأن تدخل المساعدات العربية والدولية للقطاع بكل السبل.

#حركة حماس #اسرائيل #المقاومة الفلسطينية #حصار غزة #قطاع غزة

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