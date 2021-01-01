إسرائيل تعلن سقوط مسيّرة لها في سوريا

القدس المحتلة /سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط طائرة مُسيرة تابعة له في الأراضي السورية أمس، السبت. وحسب المتحدث باسم الجيش، فإنه "لا يوجد تخوف من تسرب معلومات" إثر سقوط الطائرة.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن مسيرته سقطت من جراء "عطل تقني" خلال "نشاط روتيني في الأراضي السورية"، وأشار إلى أنه فتح تحقيقا في الواقعة، وذلك في بيان مقتضب صدر عن الجيش الإسرائيلي.

وأوضح البيان أن الطائرة من طراز "راكب السماء" (روخيف شمايم). ويستخدم الجيش الإسرائيلي هذا النوع من الطائرات للرصد الاستخباري وجمع المعلومات والمراقبة.

والجمعة الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، يوم الأربعاء الماضي، أي في اليوم نفسه الذي أسقط فيه طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله".

والخميس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله بعد أن تجاوزت الأجواء اللبنانية. وادعى أن المُسيرة كانت تحت المراقبة طوال الوقت.

وفي 27 نيسان/ أبريل الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة مُسيّرة تابعة لحزب الله، والعثور على مُسيّرة أخرى "تم إسقاطها على الحدود اللبنانية"، وأن الطائرة المسيرة اهترقت المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي مطلع شباط/ فبراير الماضي، سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في لبنان وأخرى سقطت في قطاع غزة.