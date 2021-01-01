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يعالون: سيطرة طالبان ستؤثر على أمن إسرائيل

الأحد 15 أغسطس 2021 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
يعالون: سيطرة طالبان ستؤثر على أمن إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق، موشيه بوغي يعالون، الأحد، إن سيطرة حركة طالبان على أفغانستان ستؤثر على مستقبل وأمن إسرائيل.

ونشر يعالون تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر الأحد، ذكر من خلالها أنه رغم المسافة البعيدة بين أفغانستان وإسرائيل، فإن تأثير سيطرة طالبان على الأراضي الأفغانية سيكون له تداعيات خطيرة على بلاده.

وأفاد يعالون بأن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان وسيطرة طالبان عليها سيكون لهما تداعيات على الموقف الأمريكي في الشرق الأوسط، وعلى أمن إسرائيل أيضا.

وخلال الأيام القليلة الماضية، احتفى مقاتلو طالبان بالسيطرة على عدد من المواقع العسكرية الحيوية والاستيلاء على معدات عسكرية ثقيلة وتكتيكية، بما في ذلك طائرات ومركبات همفي.

وفي حين يحاصر مقاتلو حركة طالبان العاصمة الأفغانية، يجري قادتهم مفاوضات مع الرئيس أشرف غني وكبار المسؤولين في الدولة لتسليم كابل، والانخراط في عملية نقل سلمي للسلطة.

#الجيش الإسرائيلي #موشيه يعلون #حركة طالبان #الولايات المتحدة #الشرق الاوسط

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