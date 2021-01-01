غانتس في الحجر بعد إصابة سكرتيره الخاص

القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة معاريف العبرية مساء يوم الاحد، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس فرض عليه العمل من داخل الحجر الصحي بعد شبهات بإصابته بفايروس كورونا.



وبحسب الصحيفة العبرية، على خلفية إصابة السكرتير العسكري لوزير الدفاع العميد يعقوب دوليف بفيروس كورونا، أُخذت عينة للفحص من وزير الجيش، الذي تلقى سابقا 3 جرعات من لقاح كورونا،



وأوضحت الصحيفة أن غانتس سيستمر في مهامه من مكتبه عن بعد حتى تخرج نتائج العينة، كما سيخضع جميع الضباط والعاملين في مكتب رئيس الوزراء الذي اختلطوا بالسكرتير للعزل والفحص.