بينيت يتوقع تجاوز المطعمين بالجرعة الثالثة عتبة المليون

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد: إن الامتناع عن تلقي الجرعة الثالثة من التطعيم يعرض حياة الأفراد للخطر، متوقعًا أن يتجاوز عدد الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة عتبة المليون شخص.



وأضاف بينيت، خلال زيارة لمستشفى ايخيلوف وهو أكبر مؤسسة علاجية في تل أبيب، "ننوي فتح عشرة مراكز على مدار اليوم في جميع أنحاء البلاد لتيسير تلك المهمة. نحن نؤمن للإسرائيليين الجرعة الثالثة، وهم الوحيدون في العالم الذين يحظون بتلقي التطعيم للمرة الثالثة"، حسب قوله.



وعقب على صورة الوضع التي تسلمها من الأطباء في المستشفى، بالقول: "متحورة دلتا تداهم في الوقت الحالي العالم بأسره ومن ضمنها إسرائيل، ومن المتوقع أن نجد أنفسنا خلال الأسابيع القليلة القادمة نواجه المرض بذروته القصوى".

وكانت إسرائيل قد أطلقت في الأول من أغسطس الجاري حملة لإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاح فايزر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن (60 عامًا).

ويتم تقديم الجرعة المعززة للأشخاص البالغين من العمر (60 عامًا)، والذين تلقوا الجرعة الثانية قبل خمسة أشهر على الأقل.

وبدأت إسرائيل بإعطاء الجرعة الثالثة على الرغم من عدم موافقة السلطات الصحية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم 4145 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 921083 حالة، منها 524 حالة خطيرة و6632 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 42203 حالات.