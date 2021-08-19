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أحكام وتمديدات أسرى وإفراجات

الأحد 15 أغسطس 2021 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحكام وتمديدات أسرى وإفراجات



رام الله /سما/

حكمت محكمة سالم العسكرية غرب جنين ، أمس، على الأســير وديع الغول من جنين بالسجن لمدة عام وغرامة مالية 4000 آلاف شيكل، و الأسير إبراهيم السعدي من مخيم جنين بالسجن الفعلي لمدة 24 شهرا وغرامة مالية 2000 شيكل، و الأسير رياض خليل من جنين بالسجن الفعلي لمدة عام وغرامة مالية 6000 شيكل ، وجددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير محمد الحنش من بلدة أبو ديس، لمدة 6 أشهر للمرة الثانية على التوالي.

ومددت المحاكم ، اعتقال الأسير الطفل أنس فضل ديرية (16 عاماً) من بيت فجار جنوب بيت لحم، لمدة يومين ، والفتى المقدسي أمير الرمادي (16 عاماً) من حي الشيخ جراح حتى تاريخ 19/8/2021، والأسير مخلص عبد الرازق سعيد من رام الله، والأسير خالد جمال أبو سيف من طولكرم لمدة شهر .

وافرج الاحتلال عن الشاب علي أبو جمعة من حي الطور بالقدس عقب اعتقاله بالأمس الاول ، و الفتى عبد العزيز يحيى السمهوري من أريحا مقابل غرامة مالية قيمتها 1500شيكلا، علماً أنه اعتقل قبل ايام بعد الاعتداء عليه بالضرب و الطالب أمين فرح قاسم بعد اعتقال دام شهر ا واحدا في سجون الاحتلال، وكان اعتقل مع العشرات من طلاب جامعة بيرزيت بعد زيارة منزل الأسير منتصر شلبي.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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