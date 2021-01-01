  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس وإسرائيل تتبادلان الاتهامات: الوضع في غزة يتجه نحو تصعيد تدريجي أكثر منه إلى الهدوء

الأحد 15 أغسطس 2021 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس وإسرائيل تتبادلان الاتهامات: الوضع في غزة يتجه نحو تصعيد تدريجي أكثر منه إلى الهدوء



القدس المحتلة /سما/

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الوضع في قطاع غزة يسير إلى التصعيد أكثر منه إلى الهدوء.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن الأسابيع الأخيرة شهدت محادثات غير مباشرة بين “إسرائيل” وحماس في القاهرة ، يديرها رجال المخابرات المصرية، وكان الهدف هو تحقيق أطول فترة هدوء ممكنة بين “إسرائيل” وحماس – غزة مقابل تحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة العبرية فإن حماس وإسرائيل تتبادلان الاتهامات حول عدم الوصول لاتفاق، فحركة حماس لديها ورقة ضغط تتمثل بالجنود الأسرى لديها، و"إسرائيل" لديها ورقة ضغط تتمثل بالمنحة القطرية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المفاوضات قولها: "عندما يتعلق الأمر بالجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة أسرى، فإن حماس بالكاد تبتعد عن موقفها ولا تظهر مرونة تؤدي إلى انفراج، وعلى الرغم من أنها تحركت قليلاً في اتجاه المطالب الإسرائيلية، فيما يتعلق بالموقف الذي قدمته في بداية المفاوضات، فقد وصفت المصادر ذلك بأنه “تحول بسيط فقط”".

وأشارت إلى أن “إسرائيل” مصرة على أن إعادة إعمار قطاع غزة وتطويره لن يتم إلا مقابل حل قضية الأسرى.

ورأت الصحيفة أن "إسرائيل" وحماس أقرب إلى مواجهة عسكرية من تحقيق هدوء وترتيبات، لاسيما وأن الحركة في الأيام الأخيرة، بدأت حماس تشير بقوة أكبر، إلى أنها تتجه نحو تصعيد تدريجي قد يؤدي إلى جولة أخرى من القتال.

#قطاع غزة #تصعيد #حركة حماس #صفقة تبادل الأسرى #تفاهمات التهدئة #اسرائيل #المقاومة الفلسطينية #المنحة القطرية #العدوان الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة تجري تعديلا وزاريا نهاية الأسبوع .. و الكشف عن اسم وزير الداخلية

هذا هو زعيم طالبان .. وهذا ما يريده

اكرم عطا الله يكتب عن قصة المرأة ومنتجعات غزة ..

البزم بتحدث عن اجراءات مواجهة كورونا و"الفيديو الفاضح" ومروجي الشائعات بغزة

الرامة: مقتل مساعد وزير التعليم الاسرائيلي "ساهر إسماعيل" في جريمة إطلاق نار

20 قتيلاً وأكثر من 7 جرحى جراء انفجار خزان وقود في عكار شمالي لبنان (فيديو)

الرئيس البولندي يوقع قانوناً بشأن أملاك اليهود في حقبة الحرب العالمية الثانية

الأخبار الرئيسية

المهلة تنهي مساء غد.. مصدر يحذر اسرائيل: "الأصابع على الزناد والكرة في ملعب الوسطاء والاحتلال"

عورتاني

افتتاح العام الدراسي غدًا وفق اشتراطات صحية.. لن يسمح بدخول الكوادر التعليمية دون تطعيم

كوخافي

عضو كنيست: يجب الاعتراف بأن خطة كوخافي لخلق الردع والحسم مع غزة لم تتحقق

p

طائرتان أردنيتان تحطّان في رام الله لنقل الرئيس عباس الى عمّان

البزم بتحدث عن اجراءات مواجهة كورونا و"الفيديو الفاضح" ومروجي الشائعات بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية