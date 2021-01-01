المهلة تنهي مساء غد.. مصدر يحذر اسرائيل: "الأصابع على الزناد والكرة في ملعب الوسطاء والاحتلال"

غزة /سما/

كشف مصدر فصائلي، مساء اليوم الأحد 15 أغسطس 2021، أن المهلة التي أعطيت للوسطاء بشأن تنفيذ تفاهمات التهدئة تنتهي مساء غداً الاثنين وسط رفض فصائلي لتجديد هذه المهلة مرة أخرى.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر هويته في حديثه لـ "شبكة قدس" إن الكرة حالياً في ملعب الوسطاء الذين عليهم الضغط على الاحتلال لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مستكملاً: " الأصابع على الزناد والكرة في ملعب الوسطاء والاحتلال".

وبحسب المصدر فإن هناك اتفاقاً تم التوصل إليه قبل 10 أيام وتعهد الاحتلال للوسطاء بتنفيذه إلا أنه لم يقم بذلك، ويشمل صرف المنحة القطرية والالتزامات المتعلقة بالتصدير والاستيراد والصيد في شاطئ بحر قطاع غزة.

وشدد على أنه إذ لم يستجب "العدو ولم يتمكن الوسطاء من إلزامه ستشهد المنطقة تصعيدا بالأدوات الشعبية القابلة للتطور".

وتعقد الفصائل الفلسطينية، يوم غدٍ الاثنين، اجتماعاً طارئاً لبحث شكل التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي والاتفاق على آلية التعامل مع المماطلة الإسرائيلية الحاصلة في تنفيذ تفاهمات التهدئة برعاية مصرية وقطرية وأممية.