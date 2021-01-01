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مركز الميزان يُدين استمرار الاحتلال بتشديد الحصار على قطاع غزّة

الأحد 15 أغسطس 2021 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز الميزان يُدين استمرار الاحتلال بتشديد الحصار على قطاع غزّة



غزة /سما/

أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" تشديد الحصار على قطاع غزّة، للعام 14 على التوالي.

وقال المركز في بيانٍ صحفي: "تصر تلك القوات على تشديد الحصار بشكلٍ أشد قسوة، ما كان عليه قبيل العدوان، ما يدفع إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية مع استمرار إغلاق المعابر، خاصةً استمرار منع دخول المواد الأساسية اللازمة لإعادة عمل المنشآت الصناعية والتجارية وعدم الشروع في إعادة إعمار ما دمرته من منشآت وبنية تحتية".

وحذّر المجتمع الدوليّ من استمرار عجزة عن الوفاء بالتزاماته، خاصةً تعهداته بإعادة إعمار قطاع غزّة ورفع الحصار المفروض عليه لضمان استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وعدم العودة لمربع الصراع العنيف.

#مركز الميزان لحقوق الإنسان #حصار غزة #قطاع غزة

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